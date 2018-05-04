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Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе
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Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе 

Газета.Ru 8 часов назад
Российская спортсменка Стальвира Оршуш завоевала золотую медаль на проходящем в Каспийске чемпионате Европы по спортивной борьбе, сообщает ТАСС.
25-летняя Оршуш выступает в весовой категории до 53 кг.
В финальном противостоянии она сошлась с представительницей Белоруссии Ванессой Колодинской, над которой одержала победу со счетом 7:0.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске. На счету российских девушек-борцов уже три бронзовые медали, которые выиграли Милана Дадашева, Мария Гурова и Светлана Липатова.
Ранее сообщалось, что Украина аннулирует запрет спортсменам на выступления в России.
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