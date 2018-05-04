Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе

Российская спортсменка Стальвира Оршуш завоевала золотую медаль на проходящем в Каспийске чемпионате Европы по спортивной борьбе, сообщает ТАСС

25-летняя Оршуш выступает в весовой категории до 53 кг.

В финальном противостоянии она сошлась с представительницей Белоруссии Ванессой Колодинской, над которой одержала победу со счетом 7:0.

Светлана Липатова. Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске. На счету российских девушек-борцов уже три бронзовые медали, которые выиграли Милана Дадашева, Мария Гурова

Ранее сообщалось, что Украина аннулирует запрет спортсменам на выступления в России.