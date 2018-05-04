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Калининград готовится к мундиалю
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Калининград готовится к мундиалю 

Мой Калининград 45 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде завершается обустройство стадиона «Сельма» и тренировочной базы «Балтия» в Светлогорске
Заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Калининградской области Максим Федосеев во время рабочего выезда проконтролировал ход строительства объектов, входящих в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Об этом в Калининграде сегодня, 4 мая 2018 года, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, как водится у намертво засевших там дилетантов, не указав дату события.
Так, готовность базы в Светлогорске, где разместится команда сборной Сербии, составляет 90 процентов. Там завершено строительство административного корпуса и устройство внутренних инженерных сетей. Смонтированы мачты наружного освещения поля, а также система водополива. Укреплен откос со стороны реки Светлогорки. В завершающей стадии — устройство наружных инженерных сетей.
«Активно ведется обустройство навесов над трибунами и монтаж кресел. Всего трибуны рассчитаны на 500 посадочных мест. Рабочие благоустраивают территорию, устанавливают ограждение, систему видеонаблюдения. Отдельное внимание здесь уделяем состоянию газона. Подрядчик вышел на финишную прямую и вскоре закончит работы», — сказал Максим Федосеев.
К завершению подходит и обустройство стадиона «Сельма» — резервной площадки, на которой игроки будут проводить тренировки в Калининграде непосредственно перед матчем. Здесь также заканчиваются строительно-монтажные работы, ведется пусконаладка инженерных систем. На реконструированной восточной трибуне обустраивают навес, монтируют новые зрительские сиденья. Территория постепенно благоустраивается, продолжается монтаж шумозащитных экранов, устройство системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.
Закончить все строительные работы на обоих объектах необходимо к 10 мая. Сдать их в эксплуатацию планируется не позднее 22 мая.
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