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Ологонова: во время схватки думала о своём самочувствии — в форме я, не в форме
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Ологонова: во время схватки думала о своём самочувствии — в форме я, не в форме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Ирина Ологонова прокомментировала поражение в финальной схватке чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске, от болгарки Биляны Дудовой.
«Поторопилась. В ноги прыгнула, подарила сопернице два балла. Оттуда всё и пошло. Когда проигрываешь, всегда хочешь отыграться, иногда забываешь ставить защиту. Сопернице оставалось только ловить меня на ошибках, что она и делала. Я после операции, долго не выступала. Вроде восстановилась, потихонечку начала — выиграла первый турнир. Но потом дважды травмировала колено. Всё не могла прийти в себя: начала, опять травма, и так по кругу. Может, это мне как-то помешала. Последние две недели сборов в Сочи вообще болела, поэтому во время схватки думала о своём самочувствии — в форме я, не в форме. Старалась, всё отдала, что хотела. Здесь, слава богу, никто колено не трогал», — передает корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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