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Михайленко победил Шаронова, Урванов нанёс поражение Юлдашеву
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Михайленко победил Шаронова, Урванов нанёс поражение Юлдашеву 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Екатеринбурге завершился вечер профессионального бокса, приуроченный к открытию «Академии единоборств РМК». В главном поединке российский полусредневес Дмитрий Михайленко одержал победу единогласным решением судей (97:93 — трижды) над соотечественником Александром Шароновым.
Результаты турнира: Фарходбек Мамажанов — Фазлиддин Исманов — победа Мамажанова единогласным решением. Алан Джанаев — Артем Пугач — победа Дванаева большинством судейских голосов. Ашот Папян — Ринат Халимов — победа Папяна единогласным решением. Сергей Кожухарь — Иззат Ибрагимов — победа Кожухаря ТКО. Андрей Мазманов — Евгений Никитин — победа Никитина ТКО. Степан Портнов — Герин Сох Фонку — победа Портнова единогласным решением. Владислав Фрезе — Андрей Нурчинский — победа Фрезе единогласным решением. Владислав Красношеин — Евгений Смелов — победа Красношеина единогласным решением. Равшанбек Умурзаков — Илья Реуцкий — победа Умурзакова единогласным решением. Марк Урванов — Ферузбек Юлдашев — победа Урванова единогласным решением. Дмитрий Михайленко — Александр Шаронов — победа Михайленко единогласным решением судей.
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