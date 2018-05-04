Михайленко победил Шаронова, Урванов нанёс поражение Юлдашеву 

В Екатеринбурге завершился вечер профессионального бокса, приуроченный к открытию «Академии единоборств РМК». В главном поединке российский полусредневес Дмитрий Михайленко одержал победу единогласным решением судей (97:93 — трижды) над соотечественником Александром Шароновым.
Результаты турнира: Фарходбек Мамажанов — Фазлиддин Исманов — победа Мамажанова единогласным решением. Алан Джанаев — Артем Пугач — победа Дванаева большинством судейских голосов. Ашот Папян — Ринат Халимов — победа Папяна единогласным решением. Сергей Кожухарь — Иззат Ибрагимов — победа Кожухаря ТКО. Андрей Мазманов — Евгений Никитин — победа Никитина ТКО. Степан Портнов — Герин Сох Фонку — победа Портнова единогласным решением. Владислав Фрезе — Андрей Нурчинский — победа Фрезе единогласным решением. Владислав Красношеин — Евгений Смелов — победа Красношеина единогласным решением. Равшанбек Умурзаков — Илья Реуцкий — победа Умурзакова единогласным решением. Марк Урванов — Ферузбек Юлдашев — победа Урванова единогласным решением. Дмитрий Михайленко — Александр Шаронов — победа Михайленко единогласным решением судей.