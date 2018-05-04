Владимир Драчев: «Надо подавать апелляцию и бороться за Глазырину»

Кандидат на пост президента СБР Владимир Драчев прокомментировал дисквалификацию, наложенную сегодня на Екатерину Глазырину . Россиянка из-за нарушений антидопинговых правил в период с декабря 2013 года по февраль 2017-го отстранена на два года.

— Думаю, что будут поданы апелляции в связи с этим решением, — сказал Драчев. — Но давление какое-то идет на IBU, потому что почти два года прошло, а решений никаких не было. Может быть, это связано с тем, что у нас не очень хорошие позиции в Международном союзе биатлонистов, СБР там лишен голоса и не способен влиять на происходящие процессы. Однозначно надо подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд и идти отбивать нашу спортсменку насколько это возможно в нынешних условиях. Не исключаю, что идет усиление нажима на IBU в связи с отстранением Андерса Бессеберга . Я так понял, что нет пока каких-то объективных доказательств, все по старым фактам расследуется.

— На основании доклада Макларена.

— Так у нас два варианта: или доклад и на показания Родченкова. Больше ничего. Так было по всем олимпийцам. Мы к этому привыкли уже. Нам осталось только свою позицию выработать в судах и идти защищать наших спортсменов. Всю официальную и полную информацию должны знать те лица, которые допущены к ней — Майгуров, Кравцов, те, кто работают в СБР. (Арман МКРТЧЯН)