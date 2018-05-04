Аэропорт «Шереметьево» признали лучшим для обслуживания спортивных соревнований

Международный аэропорт Шереметьево стал победителем V национальной премии «Спорт и Россия-2018» в номинации «Лучший аэропорт для транспортного обслуживания спортивных соревнований», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ежегодное мероприятие проходит при поддержке министерства спорта РФ и Российского футбольного союза . В 2018 году премия была приурочена к чемпионату мира по футболу и собрала в качестве соискателей более 100 российских компаний, реализующих проекты в области спорта и здорового образа жизни.

«Шереметьево» традиционно поддерживает и активно участвует в федеральных общенациональных проектах по продвижению профессионального и массового спорта, здорового образа жизни и активного долголетия. Без преувеличения можно сказать, что Шереметьево — это родной дом для наших спортсменов, который с надеждой провожает и с гордостью встречает триумфаторов и чемпионов, олимпийцев и паралимпийцев», — сказала директор по связям с общественностью Анна Захаренкова

«Шереметьево» реализует самую масштабную среди российских аэропортов программу развития и модернизации, рассчитанную до 2026 года. Важным этапом программы является подготовка к предстоящему мундиалю. Общий объем инвестиций аэропорта в проекты развития к ЧМ по футболу-2018 составил 722 миллиона долларов.

В рейтинге ASQ (Airport Service Quality) Международного совета аэропортов «Шереметьево» признавался лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания в 2012, 2013 и 2015 годах, в 2016 и 2017 годах. «Шереметьево» занял первое место в Европе в категории аэропортов с пассажиропотоком 25-40 миллионов человек в год.