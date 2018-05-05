Швед, Робинсон, Маркович и Гилл пропустят матч с «Автодором»

«Химки» встретятся с «Автодором» в Саратове 5 мая. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

На данный момент «Химки» занимают пятое место в турнирной таблице Лиги ВТБ, «Автодор» — на шестой строчке. Обе команды выиграли по 12 матчей и потерпели по 9 поражений.