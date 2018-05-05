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Швед, Робинсон, Маркович и Гилл пропустят матч с «Автодором»
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Швед, Робинсон, Маркович и Гилл пропустят матч с «Автодором» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: САРАТОВ24
«Химки» на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщили, что предстоящий выездной поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» из-за травм пропустят защитники команды Алексей Швед и Стефан Маркович, а также форварды Томас Робинсон и Энтони Гилл.
«Химки» встретятся с «Автодором» в Саратове 5 мая. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
На данный момент «Химки» занимают пятое место в турнирной таблице Лиги ВТБ, «Автодор» — на шестой строчке. Обе команды выиграли по 12 матчей и потерпели по 9 поражений.
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