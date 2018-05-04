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«Мордовия» проиграла «КАМАЗу». Галиакберов — автор первого гола в истории «Мордовия Арены»
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«Мордовия» проиграла «КАМАЗу». Галиакберов — автор первого гола в истории «Мордовия Арены» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Мордовия» со счетом 0:1 проиграла "КАМАЗу" в матче 22-го тура первенства России в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Единственный гол в матче на 34-й минуте забил форвард Руслан Галиакберов. Данная встреча стала второй на стадионе чемпионата мира-2018 «Мордовия Арена». Первая игра прошла 21 апреля, тогда в матче 18-го тура «Мордовия» и ижевский "Зенит" сыграли вничью 0:0.
Саранская команда с 46 очками возглавляет турнирную таблицу. КАМАЗ располагается на третьем месте (39).
Первенство России
Группа «Урал-Приволжье» 22-й тур  "Мордовия" (Саранск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:1 (0:1)
Гол: Галиакберов, 34 (0:1).
Судья: Федоров.
"Челябинск" (Челябинск) — «Зенит Иж» (Ижевск) — 0:0  Судья: Марушко
"Урал-2" (Екатеринбург) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 3:0 (0:0)
Голы: Валиахметов, 75 (1:0). Гулиев, 89 (2:0). Киселев, 90+2 (3:0).
Судья: Сединкин
"Оренбург-2" (Оренбург) — «Сызрань-2003» (Сызрань) — 0:2 (0:1)
Голы: Карпухин, 39 (0:1). Карпухин, 73 — с пенальти (0:2).
Удаления: Криворучко (Оренбург-2), 72. Билюков (Оренбург-2), 83.
Судья: Васильев
"Волга Ул" (Ульяновск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0)
Голы: Уридия, 71 (0:1). Каменщиков, 74 (0:2).
Судья: Куликов
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