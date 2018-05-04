«Казанка» отпустила «Чертаново» в отрыв

В зоне «Запад» ПФЛ «Чертаново» сделало очередной шаг к завоеванию первого места, обыграв «Коломну» (3:1). В то же время «Казанка» с таким же счетом проиграла второй команде питерского «Динамо». Отставание между первым и вторым местами увеличилось до восьми очков за четыре тура до завершения турнира.

Также отметим разгромную победу «Текстильщика» над «Знаменем» (8:0).

Протокол игры

Чертаново

Коломна

20' Шакир Вячеслав (0:1)

(2:1) Сарвели Владислав 30'

Динамо-2 СПб Локомотив-Казанка

(2:1) 53'

Текстильщик

Знамя Труда

(2:0) Попов Евгений 20'

(4:0) Попов Евгений 33'

(5:0) Попов Евгений 59'

(7:0) Попов Евгений 76'

Долгопрудный

Спартак Кострома

ЦРФСО

Велес Москва

(1:0) 8'

Псков-747 Торпедо Владимир

Муром

Луки-Энергия