«Казанка» отпустила «Чертаново» в отрыв 

В зоне «Запад» ПФЛ «Чертаново» сделало очередной шаг к завоеванию первого места, обыграв «Коломну» (3:1). В то же время «Казанка» с таким же счетом проиграла второй команде питерского «Динамо». Отставание между первым и вторым местами увеличилось до восьми очков за четыре тура до завершения турнира.
Также отметим разгромную победу «Текстильщика» над «Знаменем» (8:0).
Протокол игры
Чертаново
Коломна
20' Шакир Вячеслав (0:1)
(1:1) Сарвели Владислав 23'
(2:1) Сарвели Владислав 30'
(3:1) Глушенков Максим 79'
Динамо-2 СПб Локомотив-Казанка
(1:0) Скляров Александр 34'
35' Кожемякин Олег (1:1)
(2:1) 53'
(3:1) Тарасов Николай 74'
Текстильщик
Знамя Труда
(1:0) Попов Евгений 14'
(2:0) Попов Евгений 20'
(3:0) Шилов Дмитрий 24'
(4:0) Попов Евгений 33'
(5:0) Попов Евгений 59'
(6:0) Путилин Роман 69'
(7:0) Попов Евгений 76'
(8:0) Подымов Александр 84'
Долгопрудный
Спартак Кострома
(1:0) Тринитацкий Алексей 13'
33' Сорокин Валерий (1:1)
ЦРФСО
Велес Москва
(1:0) 8'
(2:0) Танков Никита 64'
Псков-747 Торпедо Владимир
(1:0) Шишаев Антон 48'
85' Шалин Сергей (1:1)
Муром
Луки-Энергия
(1:0) Друковский Владимир 81'