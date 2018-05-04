Ещё
«Казанка» отпустила «Чертаново» в отрыв
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Казанка» отпустила «Чертаново» в отрыв 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В зоне «Запад» ПФЛ «Чертаново» сделало очередной шаг к завоеванию первого места, обыграв «Коломну» (3:1). В то же время «Казанка» с таким же счетом проиграла второй команде питерского «Динамо». Отставание между первым и вторым местами увеличилось до восьми очков за четыре тура до завершения турнира.
Также отметим разгромную победу «Текстильщика» над «Знаменем» (8:0).
Протокол игры
Чертаново
Коломна
20' Шакир Вячеслав (0:1)
(1:1) Сарвели Владислав 23'
(2:1) Сарвели Владислав 30'
(3:1) Глушенков Максим 79'
Динамо-2 СПб  Локомотив-Казанка
(1:0) Скляров Александр 34'
35' Кожемякин Олег (1:1)
(2:1) 53'
(3:1) Тарасов Николай 74'
Текстильщик
Знамя Труда
(1:0) Попов Евгений 14'
(2:0) Попов Евгений 20'
(3:0) Шилов Дмитрий 24'
(4:0) Попов Евгений 33'
(5:0) Попов Евгений 59'
(6:0) Путилин Роман 69'
(7:0) Попов Евгений 76'
(8:0) Подымов Александр 84'
Долгопрудный
Спартак Кострома
(1:0) Тринитацкий Алексей 13'
33' Сорокин Валерий (1:1)
ЦРФСО
Велес Москва
(1:0) 8'
(2:0) Танков Никита 64'
Псков-747  Торпедо Владимир
(1:0) Шишаев Антон 48'
85' Шалин Сергей (1:1)
Муром
Луки-Энергия
(1:0) Друковский Владимир 81'
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Моуринью: "Фариа смог бы тренировать "Арсенал" Салах рассказал, кого считает своими кумирами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе32
Сборная России разгромила Францию72
Названо имя нового тренера Медведевой2
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым113
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение