«Амьен» — «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В рамках 36-го тура чемпионата Франции по футболу «Амьен» дома играет с «ПСЖ».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Амьен

Ареола Альфонс • Менье Томас • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснель • Кюрзава Левен • Ло Сельсо Хиовани • Мотта Тьяго • Нкунку Кристофер • Пасторе Хавьер • Кавани Эдинсон • Ди Мария Анхель

04 мая. Стадион «Де ла Ликорн» (Амьен).

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