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«Амьен» — «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Амьен» — «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 36-го тура чемпионата Франции по футболу «Амьен» дома играет с «ПСЖ».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Амьен
Гартнер Регис • Сиссоко ИссаАденон Халед • Дибасси Бакай • Авелар Данило • Монкондю Томас • Зунгу Бонгани • Корнетт Кентен • Какута Гаэль • Манзала Хариссон • Конате Мусса
Запасные: Бодмер Матьё • Гакпе Серж • Julien Ielsh • Бурго Эммануэль • Эль-Хаджам Уалид • Буэ Жан-Кристоф • Фофана Гессума
Ареола Альфонс • Менье Томас • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснель • Кюрзава Левен • Ло Сельсо Хиовани • Мотта Тьяго • Нкунку Кристофер • Пасторе Хавьер • Кавани Эдинсон • Ди Мария Анхель
Запасные: Алвес Даниэл • Диарра Лассана • Юри Берчиче • Трапп Кевин • Kevin Rimane • Рабио Адриен • Мбаппе Килиан
04 мая. Стадион «Де ла Ликорн» (Амьен).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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