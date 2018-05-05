«Торпедо» и «Муром» сыграли с переменным успехом

В очередном туре чемпионата России зоны «Запад» второго дивизиона две команды, представляющие Владимирскую области, противостояли двум клубам со Псковщины.

Владимирское «Торпедо» провело игру на выезде против соседей по турнирной таблице — командой «Псков-747». К этой встрече «черно-белые» подошли не в оптимальном составе. Из-за дисквалификации связанной с перебором желтых карточек, пропускал матч лучший бомбардир «Торпедо» — Алексей Баев . Еще два игрока линии атаки — Дмитрий Агапцев Игорь Родионов не приехали в Псков из-за травм.

Несмотря на кадровые потери, торпедовцы владели игровым преимуществом, однако мяч в первом тайме упорно не шел в ворота. Самый лучший момент на последних минутах тайма упустил Дмитрий Забродин , который вышел один на один с голкипером «Пскова-747», но не смог попасть в ворота.

Второй тайм начался с контратаки хозяев, которая привела к взятию ворот. Во втором матче подряд грубую ошибку при игре в обороне допустил капитан «Торпедо» Иван Каратыгин , которого обыграл форвард «Пскова-747» Антон Шишаев , отправивший мяч в сетку ворот нашей команды.

После пропущенного гола торпедовцы не опустили руки, а приступили к планомерному штурму ворот хозяев. Тренер «Торпедо» Александр Акимов рискнул и перевел в линию атаки защитника Ивана Каратыгина, который впервые за свою 19-летнюю профессиональную карьеру сыграл на позиции чистого форварда.

Хозяева порой не успевали за нашими игроками и все чаще нарушали правила игры. В результате «черно-белые» за пять минут до финального свистка сравняли счет после розыгрыша штрафного удара. Гол в составе нашей команды забил защитник Сергей Шалин , подключившийся к атаке. Итог матча: ничья, 1:1.

А в Муроме также встречались соседи по турнирной таблице — футбольному клубу «Муром» противостояла команда «Луки-Энергия» из Великих Лук Псковской области. Поддержать свой клуб на стадион имени Виктора Лосева пришло около двух тысяч муромлян.