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«Торпедо» и «Муром» сыграли с переменным успехом
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«Торпедо» и «Муром» сыграли с переменным успехом 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В очередном туре чемпионата России зоны «Запад» второго дивизиона две команды, представляющие Владимирскую области, противостояли двум клубам со Псковщины.
Владимирское «Торпедо» провело игру на выезде против соседей по турнирной таблице — командой «Псков-747». К этой встрече «черно-белые» подошли не в оптимальном составе. Из-за дисквалификации связанной с перебором желтых карточек, пропускал матч лучший бомбардир «Торпедо» — Алексей Баев. Еще два игрока линии атаки — Дмитрий Агапцев и Игорь Родионов не приехали в Псков из-за травм.
Несмотря на кадровые потери, торпедовцы владели игровым преимуществом, однако мяч в первом тайме упорно не шел в ворота. Самый лучший момент на последних минутах тайма упустил Дмитрий Забродин, который вышел один на один с голкипером «Пскова-747», но не смог попасть в ворота.
Второй тайм начался с контратаки хозяев, которая привела к взятию ворот. Во втором матче подряд грубую ошибку при игре в обороне допустил капитан «Торпедо» Иван Каратыгин, которого обыграл форвард «Пскова-747» Антон Шишаев, отправивший мяч в сетку ворот нашей команды.
После пропущенного гола торпедовцы не опустили руки, а приступили к планомерному штурму ворот хозяев. Тренер «Торпедо» Александр Акимов рискнул и перевел в линию атаки защитника Ивана Каратыгина, который впервые за свою 19-летнюю профессиональную карьеру сыграл на позиции чистого форварда.
Хозяева порой не успевали за нашими игроками и все чаще нарушали правила игры. В результате «черно-белые» за пять минут до финального свистка сравняли счет после розыгрыша штрафного удара. Гол в составе нашей команды забил защитник Сергей Шалин, подключившийся к атаке. Итог матча: ничья, 1:1.
А в Муроме также встречались соседи по турнирной таблице — футбольному клубу «Муром» противостояла команда «Луки-Энергия» из Великих Лук Псковской области. Поддержать свой клуб на стадион имени Виктора Лосева пришло около двух тысяч муромлян.
Команда из города на Оке доминировала на футбольном поле, однако, единственный мяч в ворота гостей футболисты «Мурома» смогли забить только за 9 минут до финального свистка. Голевым ударом отличился Владимир Друковский. Итог матч: 1:0, в пользу «Мурома», таким образом, команде удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию.
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