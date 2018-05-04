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Роман Асхабадзе: «Калачев способен попортить крови „Спартаку“
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Роман Асхабадзе: «Калачев способен попортить крови „Спартаку“ 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил, что с учетом всех проблем в защите красно-белых полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев способен попортить крови москвичам. Встреча 29-го тура чемпионата России пройдет 5 мая, начало — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. — Как вам «Ростов» при Карпине?
— Команда полностью изменилась. Видна тренерская рука. Но выводы делать рано. Курбан Бердыев, которого я считаю одним из лучших специалистов России, когда только пришел в «Ростов», бился в стыковых матчах за сохранение прописки в премьер-лиге. Карпин оказался примерно в такой же ситуации. Так почему же он должен сразу же выводить «Ростов» в Лигу чемпионов? Если его подопечные выиграют два оставшихся матча и останутся в РФПЛ, избежав «стыков», тогда Карпин превзойдет результат Бердыева трехлетней давности.
— В субботу Калачев может создать проблемы обороне «Спартака»?
— Слушайте, как он выглядит в последнее время! И это в его-то возрасте! С учетом всех проблем в защите красно-белых Калачев, конечно, способен попортить крови москвичам. Если, конечно, выйдет на поле.
— Чем закончится матч?
— Уф. Не буду делать прогноз. Просто затрудняюсь. «Ростову» будет очень тяжело на «Открытие Арене», так как «Спартак» борется за медали. В то же время дончанам нельзя терять очки. Так что все может сложиться как в ту, так и в другую сторону. Посмотрим еще, в каких составах выйдут команды. «Спартак» в последнее время изменился.
Полное интервью с Асхабадзе
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