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Хорн продлил контракт c «Кельном»
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Хорн продлил контракт c «Кельном» 

LiveSport.Ru 59 минут назад
«Кельн» продлил соглашение с основным голкипером Тимо Хорном, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение вратаря с клубом рассчитано до середины 2023 года.
Хорн является воспитанником «Кёльна» и выступает за основной состав клуба с 2012 года. За это время 24-летний вратарь провёл 203 матча за команду во всех турнирах. В составе сборной Германии голкипер стал серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
«Кельн» на прошлой неделе вылетел во вторую Бундеслигу.
✍️ Timo #Horn bleibt nicht nur beim #effzeh, sondern verlängert seinen Vertrag auch bis 2023! #durchetFüer pic.twitter.com/RtHixny3aC— 1. FC Köln (@fckoeln) 4 мая 2018 г.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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