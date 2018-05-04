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Жителей Одинцова лишили возможности заниматься экстремальным спортом в зимний сезон
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Жителей Одинцова лишили возможности заниматься экстремальным спортом в зимний сезон 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Крытый скейт‐парк ‐ так называемый Молодежный завод ‐ ушел на каникулы, а потом и вовсе закрылся. Почему так произошло, и где теперь отрабатывать трюки на скейтбордах и самокатах ‐ выяснял телеканал «360».
Роман Драныш катается на BMX уже 10 лет. За это время молодой человек научился делать множество трюков и изучил все подмосковные площадки для тренировок. Когда узнал, что такой проект планируют создать в Одинцово, то вместе с друзьями решил помочь. Роман поделился — из всех площадок — эта единственная, где вместе катаются и на скейтах, и на самокатах, и на bmx. Обычно экстрималы тренируются каждый со своими единомышленниками. Одинцовский молодежный завод объединил все уличные направления спорта. Один из важных элементов — яма с поролоном. Именно здесь экстремальные спортсмены могут безопасно отрабатывать новые трюки. Но все этим тренировкам пришел конец. И дело не только в том, что парк ушел на каникулы. Заводу грозит закрытие.
Масштабность проекта заметили не только одинцовские спортсмены — для обмена опытом сюда приезжали делегации из других районов, представители Минспорта и профессиональных сообществ по экстремальным видам спорта. Здесь устраивали танцевальные батлы, праздники, играли в стритбол и занимались воркаутом. За посещение установили минимальную цену, чтобы спорт был доступен для всех. И такой подход дал свои результаты.
Были соревнования по самокатам, два турнира по bmx, и первый в истории города турнир по скейтборду. Очень много блогеров, приезжало на найт райды, снимали свои обзоры и в декабре — в месяц, когда мы открылись, парк знало все экстремальное сообщество и в России и за рубежом
Ольга Харитонова, директор ОМЗ.
Сейчас руководство ищет новое место для своего парка и спонсоров, которые помогут с финансированием. А пока парк закрыт для посетителей. Если для молодежного завода не найдут более подходящие условия, то в зимний сезон одинцовцам будет негде тренироваться и снова придется забыть про экстремальный спорт.
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