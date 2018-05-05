Обзор главных событий дня в футболе

Фанаты «Локомотива» счастливы, поклонники «Атлетико» — в шоке. Новости из «Спартака» и репрессии в адрес девушки-арбитра — в обзоре дня.

«Локомотив» подтвердил продление контракта с Сёминым

«Локомотив» официально подтвердил информацию о продлении контракта с главным тренером Юрием Сёминым. Соглашение заключено по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что опция продления контракта на год вступит в силу в случае, если в следующем сезоне «Локомотив» под руководством Сёмина сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов и успешно выступить в Кубке России.

В настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В случае победы в матче 29-го тура чемпионата с «Зенитом» , который состоится завтра, 5 мая, в Москве, «железнодорожники» гарантируют себе чемпионский титул.

Симеоне дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на четыре еврокубковых матча и оштрафовать его на € 10 тыс.

Симеоне наказан за своё поведение во время первой полуфинальной игры Лиги Европы между «Атлетико» и «Арсеналом» (1:1) в Лондоне. Специалист был удалён в начале первого тайма за оскорбления арбитра.

Симеоне не сможет присутствовать на скамейке «Атлетико» в финале Лиги Европы, где мадридцы 16 мая сыграют с «Марселем». Один из четырёх матчей дисквалификации тренер уже отбыл в ответной игре с «Арсеналом» (1:0).

Защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и форвард Зе Луиш из-за травм пропустят матч «Спартака» с «Ростовом» (5 мая) в 29-м туре РФПЛ. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера. «На поле мы не увидим Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. В остальном все здоровы. У Глушакова проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально. Таски тренировался в общей группе. У меня есть ещё один день, чтобы решить эту проблему», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов

Авдонченко отстранена от футбола на месяц за критику Будогосского

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил члена исполкома организации, председателя комитета женского футбола Наталью Авдонченко от футбольной деятельности на месяц, сообщается на сайте РФС.

Авдонченко наказана за слова в адрес бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, сказанные в интервью «Чемпионату». Авдонченко раскритиковала бывшего сотрудника департамента РФС и методы его работы. Бюро исполкома РФС посчитало эти высказывания нарушающими корпоративную этику.

Джеррард подписал с «Рейнджерс» контракт на четыре года

Главный тренер юношеской команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард продолжит работу в Шотландии. Бывший футболист мерсисайдского клуба со следующего сезона станет новым наставником «Рейнджерс». Джеррард подписал с клубом контракт сроком на четыре года. Об этом сообщил официальный сайт шотландской команды.

«Для меня большая честь стать следующим тренером «Рейнджерс». Я очень уважаю этот футбольный клуб, его историю и традиции. Я не могу дождаться, чтобы начать новый этап в «Рейнджерс», поскольку мы надеемся развить многие успехи, которых достиг этот клуб», — сказал Джеррард.