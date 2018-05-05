«Чайки» огорчили Моуринью и компанию

Протокол игры

Брайтон

Манчестер Юнайтед

Запасные: Ромеро Серхио • Эррера Андер • Байи Эрик • Линделоф Виктор

04 мая. Стадион «Фалмер» (Брайтон энд Хоув).

"Брайтон" рановато расслабился. В шести последних матчах чемпионата команда Криса Хьютона ни разу не побеждала, сумев набрать только три зачётных балла. В итоге «чайки» столкнулись с пятиочковым отрывом от зоны вылета и сложнейшим календарём в концовке. В тридцать седьмом туре Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Манчестер Юнайтед», который настраивался приблизиться к обеспечению второго места. Для этого подопечным Жозе Моуринью нужно было побеждать на «Фалмере».

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Ромелу Лукаку в прошлом матче против «Арсенала» получил травму, поэтому место в центре нападения «Манчестер Юнайтед» занял Маркус Рэшфорд. Также можно было отметить, что в заявке у «красных дьяволов» отсутствовали Антонио Валенсия и Алексис Санчес . Справа в обороне Жозе Моуринью выпустил Маттео Дармиана, а в группе атаки — Хуана Мату . В центре обороны манкунианцев нашлось место для Маркоса Рохо. В последний раз в стартовый состав на игру Премьер-лиги аргентинец попадал в начале февраля.

Мяч побывал в сетке ворот «Брайтона» уже на третьей минуте, когда Маруан Феллайни подставил ногу под фирменный штрафной от Маркуса Рэшфорда в виде чего-то среднего между подачей и ударом. Тем не менее, гол справедливо был отменён из-за положения «вне игры» у бельгийского полузащитника. После этого инициативу удалось захватить «Брайтону». Подопечные Криса Хьютона с желанием шли вперёд и старались завершать атаки ударами по воротам. Ближе к экватору первой половины Гленн Мюррей коварно пробил с полулёта из-за пределов штрафной площади, но Давид де Хеа среагировал и совершил сэйв.

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"Чайки" продолжали смотреться предпочтительнее, радуя собравшихся фанатов. Одну из атак Хосе Искьердо завершал ударом из-за пределов штрафной площади под перекладину, но Давид де Хеа дотянулся до мяча кончиками пальцев. «Манчестер Юнайтед» ответил моментом с участием Рэшфорда. Маркус обокрал защитника, прорвался к воротам справа, однако промедлил с принятием верного решения, чем воспользовались защитники.

Вскоре после перерыва «Брайтон» всё-таки склонил чаши весов в свою сторону. Хосе Искьердо, находясь слева в чужой штрафной площади у лицевой линии, набросил мяч на линию вратарской, куда набежал Паскаль Гросс и нанёс удар головой. Маркос Рохо вынес игровой снаряд, однако тот уже успел пересечь линию ворот. Споров не последовало, поскольку гол зафиксировала автоматическая система. Век высоких технологий всё-таки.

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"Манчестер Юнайтед" перестроился на волну атак, но «Брайтон» при первой возможности старался организовывать быстрые контратаки. Хороший шанс сравнять счёт гости получили на экваторе второго тайма. Хуан Мата исполнял штрафной удар метров с двадцати, но не смог попасть в створ — игровой снаряд пролетел над перекладиной. Вскоре «свежий» Джесси Лингард хлёстко пробил со средней дистанции, но Мэтью Райан со своей работой справился.

До финального свистка «чайки» удержали победный счёт. «Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в последнем домашнем матче в этом сезоне.