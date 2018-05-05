«Победа доставалась на волевых усилиях»: экипаж уральцев завоевал серебро чемпионата Европы по ралли

Экипаж уральцев завоевал серебро чемпионата Европы по ралли на асфальте, который проходил на Канарских островах. Сергей Ременик и его штурман Марк Розин участвовали в зачете ERC-2 и вместе с 95 другими экипажами они боролись за победу на своей Mitsubishi Lancer Evolution X.

— Сегодня победа доставалась Сергею и Марку на волевых усилиях: после вчерашней обидной поломки гидроусилителя руля Сергей был вынужден буквально заправлять автомобиль в повороты усилием всего своего тела, — рассказала пресс-атташе экипажа Ольга Еремеева . — Это не могло не сказаться на его самочувствии. Итог вчерашнего дня был неутешительным: они были на четвертом месте в зачете, но отставание от лидера составляло почти 7 минут. И такой запас по времени не отыгрывается, и не отыгрался бы, если бы не сегодняшние «подарки» со стороны соперников: после трех спецучастков во время перерыва на сервисное обслуживание отказался от борьбы экипаж Хуана Карлоса Алонсо, который прочно обосновался на второй строке результатов. Его механики не смогли восстановить работоспособность коробки передач и не выпустили экипаж на завершающую секцию ралли. А на предпоследнем спецучастке, когда до финиша ралли оставалось километров 30, пришло сообщение, что у другого соперника, Зелиндо Мелегари, который занимал третью позицию в зачете, тоже произошла техническая поломка — проблемы с двигателем и тоже сход.

Таким образом Сергей Ременник и Марк Розин повторили свой прошлогодний результат, поднявшись на второе место в зачете ERC-2 на ралли Канарских островов.

— Конечно, хотелось совсем не так провести гонку и подняться на подиум не так, как это вышло, а все-таки в борьбе, — сказал Сергей Ременник после гонки. — Но получилось так, как получилось. И может быть есть какая-то вселенская справедливость: за пропавший усилитель руля во вчерашний день, сегодня все шло очень гладко. К сожалению, неудачи наших товарищей продвинули нас на подиум. Мне кажется действительно верным утверждение, что машины класса Production не выдерживают такие сложные гонки. Возможно, тут надо просто перестать уже мучить эту технику и ехать на другой? (смеется) Вообще, в целом все участники нашего класса имели какие-то, даже минимальные, но проблемы. Даже Тибор Эрди имел проблему с бензонасосом, он быстро справился с ее решением, но не было так, чтобы кто-то проехал всю гонку гладко. У всех что-то было не то. Для этих машин асфальтовое покрытие — это высокие нагрузки, и, думаю, такие длительные нагрузки не даются им бесследно.