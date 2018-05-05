Хендерсон: Россия была слишком хороша и сильна для нас

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон прокомментировал разгромное поражение от сборной России (0:7) в рамках чемпионата мира в Дании.

«Россия была слишком хороша для нас. Слишком сильна. К сожалению, мы были недостаточно заряжены на борьбу.

Допустили несколько ошибок. Позволяли сопернику вольготно себя чувствовать на нашем пятаке. Два раза проспали игрока на пятаке, один раз удалились — и уже 0:3.

Не было у нас сегодня ног, которыми мы могли бы хоть что-то противопоставить России. Парни плохо бежали.

Когда мы играем с такой командой, мы обязаны цепляться за счет. Иначе ничего хорошего нас не ждет. 0:3 после 10 минут игры — это приговор.

В 2013 году нам удалось зацепиться. Заставить сборную России нервничать. После 40 минут счет был всего 0:1. По-моему, россияне тогда себя не в своей тарелке из-за этого чувствовали. Это их подломило.

А мы наоборот — набирались уверенности с каждой минутой. Сегодня было не так. Мы быстро пропустили три шайбы. Нам пришлось открыться. А против такой команды нам открываться нельзя.

Россия всегда претендует на золото. Эта команда — не исключение. Но я не готов что-то прогнозировать. Мы пока только с Россией и играли», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».