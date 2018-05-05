Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Янг: с такой игрой нельзя рассчитывать на победу

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг прокомментировал поражение команды от «Брайтон энд Хоув Альбион» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии. По мнению англичанина, команда слабо сыграла в начале матча, передает "Советский спорт" "Мы провели матч с «Брайтоном» недостаточно хорошо со стартового свистка и до последней минуты. В конце встречи мы оказали давление на «Брайтон», но нельзя с таким началом рассчитывать на победу в игре. Результат разочаровывает. Теперь нам необходимо разобрать ошибки и подготовиться к следующей встрече, — цитирует Янга "Би-би-си" Подопечные Жозе Моуринью продолжают занимать второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 77 очков. «Брайтон» располагается на 11-й строчке с 40 баллами.