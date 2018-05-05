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В «СКА-Нефтянике» вновь появился «викинг»
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В «СКА-Нефтянике» вновь появился «викинг» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В хоккейном клубе «СКА-Нефтяник» активно продолжается селекционная работа. Вслед за Юрием Викулиным и Аланом Джусоевым ряды действующего чемпиона России пополнил 22-летний шведский форвард Эрик Петтерссон, контракт с которым заключен на два года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эрик Петтерсон, который прошлый сезон провёл в красноярском «Енисее», считается одним из самых ярких шведских игроков нового поколения. Уже в 15 лет он дебютировал в составе одного из сильнейших клубов своей страны — «Сандвикена».
В возрасте 18 лет Петтерссон дебютировал на чемпионате мира, а в 2017 году стал одним из героев финального матча мирового первенства с участием команд Швеции и России и завоевал золотые медали.
У себя на родине Эрик по два раза становился чемпионом, серебряным и бронзовым призёром шведской Элитсерии.
В минувшем сезоне форвард впервые попробовал себя в российском чемпионате и в составе «Енисея» завоевал серебряные медали и Суперкубок страны. Провёл за клуб 31 матч и забил 44 мяча.
Напомним, что Эрик Петтерссон станет двенадцатым шведским легионером в истории армейского клуба. В разные годы форму хабаровской дружины надевали: Й. Розендаль, П. Карлссон, Ю. Холльгерссон, Т. Хольмберг, К. Микельссон, С. Эдберг, Ю. Отен, А. Спиннарс, Ю. Эстблум, Э. Сэфстрем и К. Фагерстрем.
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