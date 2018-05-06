Видео про собак, которые знают, как рассмешить малышей

Перестать любоваться на малышей и их пушистых любимцев просто невозможно. Эта сплоченная компания всегда найдет что сделать, чтобы собрать миллионы лайков и восторженных комментариев в Сети.

Мы вам неоднократно показывали, чем любят заниматься смелые и активные крохи со своими собаками. Малыши обожают выгуливать своих питомцев на поводках, заниматься их дрессурой, а собаки за это катают детей в колясках и защищают от недоброжелателей.

Но больше всего дети с питомцами любят отдыхать и веселиться, и делают они это так, что во всем доме слышно, как же здорово они проводят время друг с другом.

В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите малышей, которые просто заливаются смехом, а виной тому собаки, которые что только не вытворяют, чтобы порадовать своих любимых малышей!

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