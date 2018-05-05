Китаянка установила мировой рекорд на чемпионате мира по ходьбе

Китайская спортсменка Лян Жуй завоевала золото чемпионата мира по спортивной ходьбе на дистанции 50 км и установила новый мировой рекорд, сообщает ТАСС Китаянка показала результат 4 часа 4 минуты 36 секунд. Предыдущий мировой рекорд был установлен португалкой Инес Энрикес 13 августа 2017 года в Лондоне (4:05.56). Второе место заняла еще одна китаянка Инь Хан (4:09.09), третье — австралийка Клэр Таллент (4:09.33). Чемпионат мира по спортивной ходьбе. Тайцан (Китай). 50 км. Женщины 1. Лян Жуй (Китай) — 4:04.36 (мировой рекорд) 2. Инь Хан (Китай) — 4:09.09 3. Клэр Таллент (Австралия) — 4:09.33