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Прогноз на матч Милан — Верона: миланцы не допустят ещё одного поражения дома от аутсайдера
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Прогноз на матч Милан — Верона: миланцы не допустят ещё одного поражения дома от аутсайдера 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Милан» — «Верона». Прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А (05.05.2018, 19:00 мск).
Очередной тур итальянского чемпионата откроется субботним вечером в Милане, где местная одноимённая команда на родном «Сан-Сиро» сыграет с аутсайдером «Вероной». Веронцы пока ещё не вылетели официально в Серию Б, но если они не смогут победить в сегодняшнем матче, то потеряют даже теоретические шансы на спасение. Миланцы же борются за зону Лиги Европы, так что тоже им необходимо побеждать, что поможет подняться на шестое место в турнирной таблице. Букмекеры видят «Милан» большим фаворитом этого матча, предлагая на победу хозяев коэффициент в размере всего лишь 1.18.
Команда
"Милан"
46:39  "Верона"
28:71  "Милан"
Хотя «Милан» тяжеловато идёт после мартовской двухнедельной паузы в чемпионате, добыв лишь одну победу в семи последних турах. Эта победа была достигнута в прошлом туре в гостях над «Болоньей» (2:1). В позапрошлом же туре миланцы знатно опростоволосились, проиграв в родных стенах последней команде чемпионата «Беневенто» (0:1), для которого эта победа стала первый выездной с начала сезона. К матчу с «Вероной» команда Дженнаро Гаттузо подходит с мыслями о предстоящем финале Кубка Италии с «Ювентусом», который будет сыгран уже в ближайшую среду.
Не сыграют: Андреа Конти и Лукас Билья (травмированы).
"Верона"
У «Вероны» не получилось совершить финишный спурт в концовке сезона, и фактически никто не верит, что команда Фабио Пеккьи сумеет спастись — даже 3 победы в оставшихся трёх турах ничего не гарантируют. А этих трёх побед почти наверняка не будет, ведь в последнем туре «Верону» ждёт выездной матч с «Ювентусом». А ведь в апреле веронские болельщики ждали прорыва, уповая на благоприятный календарь. Особенно приободрились фаны «Вероны», когда их команда обыграла дома «Кальяри» (1:0). Но затем последовали поражения от «Болоньи» (0:2), «Сассуоло» (0:1) и «Дженоа» (1:3). А в прошлом туре, когда веронцы имели возможность сократить отставание от спасительной зоны до одного очка — они проиграли дома СПАЛу (1:3), несмотря на быстрый забитый гол.
Не сыграют: Маттео Бьянкетти и Матиа Валоти (травмированы).
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
Желающие посмотреть матч «Милан» — «Верона» в прямом эфире должны настроить свои телевизионные приёмники на канал «Матч! Футбол 2» до 18:55 по московскому времени. У кого не будет такой возможности, то всегда можно следить за всеми событиями поединка в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Милан" выиграл менее половины предыдущих матчей с «Вероной», о чём говорит статистика личных встреч: +25=22-10, разница мячей — 88:60. А в последних пяти очных встречах «красно-чёрные» и вовсе обыгрывали веронцев лишь однажды — это была крупная домашняя победа в прошлом сезоне со счётом 3:0. В нынешнем сезоне «Верона» сполна отомстила миланцам, обыграв их с тем же счётом 3:0 (Караччоло 24', Кин 55', Бесса 77').
Интересные факты
"Милан" выиграл лишь 1 из последних семи матчей (+1=4-2, 4:8);
"Милан" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах (+0=3-1, 1:2);
В восьми из последних девяти домашних матчей «Милана» забивалось не более двух голов;
"Милан" никогда не проигрывал «Вероне» в домашних матчах (+16=13-0, 48:19);
"Милан" обыграл «Верону» лишь однажды в последних пяти очных встречах (+1=2-2, 7:8);
"Верона" проиграла 7 из восьми последних матчей (+1=0-7, 3:20);
"Верона" имеет 6-матчевую проигрышную серию в выездных матчах, пропуская в каждом из них не менее двух голов (+0=0-6, 1:15).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
С одной стороны у «Вероны» есть сегодня хороший шанс добиться успеха в матче с «Миланом», учитывая, что «россонери» явно будут играть неосновным составом, экономя силы к финалу Кубка с «Ювентусом», но после поражения от СПАЛа вряд ли команде Пеккьи удастся вернуть боевой дух и веру в спасение в последних турах. Так что «Милан» должен побеждать в этом матче относительно спокойно на классе. Наш прогноз: «Победит „Милан“ и Тотал больше 3,5» — коэффициент 2.41  Михаил КРИПАК
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