Дешевле Промеса и Паредеса. Сколько стоит «Амкар» и его игроки?

Есть расхожая (с небольшими вариациями) фраза: «На поле играют не деньги, а футболисты». Это всё, конечно, правда. Футбол в том числе любят и за такую его временами непредсказуемость, когда фаворитов бьют середняки и аутсайдеры.

Но журналисты «АиФ-Прикамье» всё-таки решили заняться трансферной арифметикой и посмотреть, как же с этой стороны выглядит пермский «Амкар», в который уже раз ведущий отчаянную борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге.

На своём месте?

Например, вот любопытное совпадение. За два тура до конца сезона «Амкар» в Премьер-лиге занимает 13-е место. И в «трансферной» таблице, по последним данным авторитетного портала www.transfermarkt.ru, пермский клуб находится на 13-й позиции.

Если сложить текущие трансферные стоимости игроков «Амкара», то получится 16,80 миллионов евро. Дешевле только махачкалинский «Анжи» (16, 75 миллионов), «Тосно» (14,95) и «СКА-Хабаровск» (14,23). Опять-таки именно в таком порядке сейчас выглядит турнирный подвал Премьер-лиги.

На 12-м месте по общей цене футболистов идёт ближайший и принципиальный соперник — «Урал» из Екатеринбурга: 19,93 миллионов евро. Что не мешает заклятым «шмелям», с которыми красно-чёрные сыграют 6 мая, располагаться на неплохом восьмом месте в текущем чемпионате.

А вот в предыдущие два сезона общая стоимость игроков основного состава и ближайшего резерва пермяков была самой низкой в элитном дивизионе: 16,35 миллионов евро в сезоне 2016/17 и 12,6 миллионов евро в 2015/16. В этих чемпионатах «Амкар» тогда занял соответственно 11-е и 10-е места, сохранив прописку в Премьер-лиге без нервотрёпки стыковых матчей.

Ниже 13-го места в текущей Премьер-лиге «Амкар» уже не опустится. Если в двух оставшихся играх не удастся подняться выше по таблице, тогда пермяков впервые в их истории ждут стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе страны. В таком случае соперником красно-чёрных станет ФК «Тамбов» либо калиниградская «Балтика», которые сейчас сражаются за четвёртое место в ФНЛ. Для сравнения общая стоимость игроков «Тамбова» — 6,58 миллионов евро, «Балтики» — 8, 75 миллионов.

Команда по цене одного игрока

Стоит ли говорить, что в трансферной табели о рангах скромному «Амкару» далеко до российских клубов-олигархов? Просто приведём пятёрку лидеров в нашей стране по общей трансферной цене:

Да что там сравнивать пермскую команду, которая каждый год едва сводит концы с концами, с целыми клубами-олигархами, когда их отдельные игроки дороже всех футболистов «Амкара». Так, один из лидеров столичного «Спартака» голландец Квинси Промес стоит 22 миллиона евро. Аргентинского «зенитовца» Леандро Паредеса оценивают в 18 миллионов евро.

Кто в «Амкаре» всех дороже?

1. Полузащитник Януш Гол (родился 11 ноября 1985) — 1,6 миллионов евро.

Польский легионер, перешедший в «Амкар» в 2013 году из «Легии», уже несколько лет является одним из лидеров пермского клуба. Несмотря на уже не юный возраст игрок с такой футбольной фамилией неплохо оценивается трасферным футбольным порталом. Хотя в ходе этого сезона Януш и упал немного в цене — на 200 тысяч евро.

2. Защитник Николай Зайцев (1 июня 1989) — 1,3 миллиона евро.

Проводящий уже третий сезон за красно-чёрных Зайцев тоже за год «подешевел». В июне 2017 года его, как Януша Гола , оценивали в 1,8 миллиона евро.

3. Защитник Брайан Идову (18 мая 1992) — 1,3 миллиона евро.

А вот российско-нигерийский футболист, который в системе «Амкара» находится с 2010 года, продолжает подниматься по трансферной лестнице вверх. И это неудивительно: вызовы в сборную Нигерию, гол в ворота аргентинцев в дебютном же матче и высокая вероятность в составе «супероролов» принять участие в чемпионате мира. Да и в пермском клубе последние два сезона Брайан незаменимый игрок. Что-то подсказывает, что летом его трансферная цена ещё подрастёт.

4. Михаил Сиваков (16 января 1988) — 1 миллион евро.

Партнёр Идову по обороне тоже растёт в стоимости. Футболист сборной Белоруссии, в своё время поигравший в чемпионатах Италии, Бельгии и Польши, пополнил ряды «Амкара» прошлой осенью и с ходу закрепился в основном составе красно-чёрных. По сравнению с прошлым летом Сиваков подорожал на 100 тысяч евро.

5. Саид Эззатоллахи (1 октября 1996) — 1 миллион евро.

Публикация от saeed ezatolahi6 (@saeedezatolahi.official) 21 Окт 2017 в 1:23 PDT Арендованный на этот сезон у «Ростова» иранский полузащитник замыкает пятёрку самых дорогих футболистов «Амкара». Прошлым летом футболиста, игравшего и забивавшего в Лиге чемпионов, оценивали в 1,2 миллиона евро. Если «Амкар» удачно закончит сезон и Саид успешно проявит себя за сборную Ирана на предстоящем чемпионате мира, то его стоимость должна подняться.