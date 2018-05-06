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Эксперт высоко оценил работу тренера Кокошкова в сборной Словении по баскетболу
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Эксперт высоко оценил работу тренера Кокошкова в сборной Словении по баскетболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренер молодежной сборной России по баскетболу (U-20) Эдуард Рауд рассказал о сербском специалисте Игоре Кокошкове, который был назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Финикс Санз». По его словам, о работе Кокошкова хорошо говорит его деятельность в составе сборной Словении, ставшей чемпионом Европы.
"Это была самая целостная команда, да простят меня соотечественники. Посмотрите, какой баскетбол они демонстрировали. Каждый игрок четко понимал свою роль, каждый мог добавить, когда это было необходимо.
Роль тренера в этой победе, конечно, колоссальная — он смог организовать и объединить всех. Молодость и опыт, быстрое нападение с четкой расстановкой в позиции. Полная гармония на площадке", — цитирует Рауда газета «Известия».
Сборная Словении по баскетболу стала чемпионом Европы 2017 года под руководством Кокошковым.
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