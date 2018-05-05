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Нападающий «Металлурга» хочет попробовать силы в НХЛ
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Нападающий «Металлурга» хочет попробовать силы в НХЛ 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж не станет подписывать новый контракт с клубом, заявил вице-президент клуба Геннадий Величкин. Его слова приводит ТАСС.
"Мы готовы были продлить соглашение, но у Коваржа свои мысли, и мы спокойно к этому относимся. Он хочет попробовать себя в Северной Америке, у него мечта сыграть в НХЛ", — сообщил Величкин.
"Жизнь продолжается, спасибо Яну за все эти годы, которые он у нас отработал. Он стал в «Металлурге» большим хоккеистом, попал к таким звездам, как Мозякин и Зарипов. Могу пожелать ему только удачи и счастливого пути", — добавил вице-президент.
Контракт Коваржа с «Металлургом» истек 30 апреля.
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