Нападающий «Металлурга» хочет попробовать силы в НХЛ

"Мы готовы были продлить соглашение, но у Коваржа свои мысли, и мы спокойно к этому относимся. Он хочет попробовать себя в Северной Америке, у него мечта сыграть в НХЛ", — сообщил Величкин.

"Жизнь продолжается, спасибо Яну за все эти годы, которые он у нас отработал. Он стал в «Металлурге» большим хоккеистом, попал к таким звездам, как Мозякин и Зарипов. Могу пожелать ему только удачи и счастливого пути", — добавил вице-президент.

Контракт Коваржа с «Металлургом» истек 30 апреля.