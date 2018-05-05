«Ротору» выписали штраф за плохие слова болельщиков на «Волгоград Арене» 

Нехорошие слова, которые болельщики выкрикивали на стадионе «Волгоград Арена» во время матча «Ротора» с «Крыльями Советов», обойдутся футбольному клубу в 10 тысяч рублей. Еще десять заплатит персонально Сергей Павлов.
По итогам прошедшего в Москве заседания дисциплинарной комиссии РФС волгоградскому «Ротору» выписали три штрафа и вынесли два замечания. На десять тысяч рублей разорили любимую команду ее же болельщики. Фанаты не стянслись в выражениях и наговорили на десять тысяч рублей.
— За скандирование зрителями оскорбительных выражений принято решение оштрафовать футбольный клуб «Ротор-Волгоград» на 10 тысяч рублей, — сообщают в РФС. — Кроме этого, за два выхода за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер «Ротора» Сергей Павлов оштрафон в совокупности так же не 10 тысяч рублей.
Выписали «Ротору» еще и два замечания. В РФС не уточняют за что, но говорится, что за «иные нарушения регламента».
Матч «Ротора-Волгоград» с «Крыльями Советов» прошел на «Волгоград Арене» 2 мая. После красивой победы на клубом «Луч-Энергия» 21 апреля в этот раз «Ротор» проиграла. Итоговый счет составил 0:2 в пользу гостей. Больше подробностей об этой встрече можно узнать из онлайн-трансляции V1.ru.