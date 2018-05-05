«Ротору» выписали штраф за плохие слова болельщиков на «Волгоград Арене»

Нехорошие слова, которые болельщики выкрикивали на стадионе «Волгоград Арена» во время матча «Ротора» с «Крыльями Советов», обойдутся футбольному клубу в 10 тысяч рублей. Еще десять заплатит персонально Сергей Павлов

По итогам прошедшего в Москве заседания дисциплинарной комиссии РФС волгоградскому «Ротору» выписали три штрафа и вынесли два замечания. На десять тысяч рублей разорили любимую команду ее же болельщики. Фанаты не стянслись в выражениях и наговорили на десять тысяч рублей.

— За скандирование зрителями оскорбительных выражений принято решение оштрафовать футбольный клуб «Ротор-Волгоград» на 10 тысяч рублей, — сообщают в РФС. — Кроме этого, за два выхода за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер «Ротора» Сергей Павлов оштрафон в совокупности так же не 10 тысяч рублей.

Выписали «Ротору» еще и два замечания. В РФС не уточняют за что, но говорится, что за «иные нарушения регламента».