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В Севастополе перезахоронили останки 147 погибших в Крыму советских воинов
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В Севастополе перезахоронили останки 147 погибших в Крыму советских воинов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На мемориальном кладбище в Севастополе перезахоронили останки 147 бойцов Красной армии.
Особенная траурная церемония состоялась в Севастополе, где земле предали останки 147-ми советских воинов, погибших в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Всех их обнаружили поисковики во время Вахты памяти, но установить имена удалось лишь у пятерых.
Родственников удалось найти только у одного — летчика Корнея Ефременко. Все это — благодаря сюжету телеканала «Звезда», в составе поискового отряда тогда работала наш корреспондент Виктория Косогляденко. Сейчас она встретилась с родными героя.
Церемония прощания с военным летчиком прошла со всеми воинскими почестями: рота почетного караула и традиционный залп в воздух.
Личность пилота установили севастопольские поисковики, которые и помогли найти его родных, что оказалось непросто. Еще год назад внучки майора Ефременко о друг друге не знали ничего.
После просмотра сюжета, вышедшего на телеканале «Звезда» прошлым летом, в семье Ефременко начали поиски. В составе поискового отряда была наша съемочная группа. Почти что ползком по отвесному склону пробралась к месту падения советского штурмовика.
Почти все патроны экипаж майора Ефременко израсходовал в том воздушном бою. В одиночку противостоял четверке немецких «мессеров». Еще два самолета из его звена на тот момент были уже атакованы и сбиты.
Все находки из этой экспедиции поисковики передадут музею. Рядом с бойцами, чьи имена удалось установить, сегодня захоронены еще 147 пока неопознанных защитников отечества.
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