Баршим и Пичардо с лучшими результатами сезона победили в «Бриллиантовой лиге»

В Дохе (Катар) прошёл первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». В мужских соревнованиях лучшие результаты сезона в мире показали Мутаз Эсса Баршим (прыжки в высоту, 2,40 м) и Педро Пичардо (тройной прыжок, 17,95 м). «Бриллиантовая лига». 1-й этап. Доха, Катар Мужчины 200 м 1. Ноа Лайлс (США) — 19,83 2. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) — 19,99 3. Рамиль Гулиев (Турция) — 20,11 400 м 1. Стивен Гардинер (Багамы) — 43,87 2. Абдаллелех Харун (Катар) — 44,50 3. Исаак Маквала (Ботсвана) — 44,92 800 м 1. Эммануэль Корир (Кения) — 1.45,21 2. Элайджа Манангои (Кения) — 1.45,60 3. Николас Кипкоеч (Кения) — 1.46,51 4. Адам Кщот (Польша) — 1.46,70 1500 м 1. Тареса Толоса (Эфиопия) — 3.35,07 2. Джордж Манангои (Кения) — 3.35,53 3. Юстус Киплагат (Кения) — 3.35,71 3000 м с/п 1. Чала Бейо (Эфиопия) — 8.13,71 2. Лоренс Кипсанг (Кения) — 8.15,07 3. Эммануэль Кипроно (Кения) — 8.16,24 400 м 1. Абдеррахман Самба (Катар) — 47,57 2. Бершоун Джексон (США) — 49,08 3. Кайрон Макмастер (Виргинские острова) — 49,46 Прыжки в высоту 1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,40 2. Махд Газал (Сирия) — 2,33 3. Дональд Томас (Багамы) — 2,30 Тройной прыжок 1. Педро Пичардо (Куба) — 17,95 2. Кристиан Тэйлор (США) — 17,81 3. Алексис Копельо (Азербайджан) — 17,21 Копьё 1. Томас Ролер (Германия) — 91,78 2. Йоханнес Феттер (Германия) — 91,56 3. Андреас Хофманн (Германия) — 90,08