Ещё
Баршим и Пичардо с лучшими результатами сезона победили в «Бриллиантовой лиге»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баршим и Пичардо с лучшими результатами сезона победили в «Бриллиантовой лиге» 

Чемпионат.com 50 минут назад
В Дохе (Катар) прошёл первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
В мужских соревнованиях лучшие результаты сезона в мире показали Мутаз Эсса Баршим (прыжки в высоту, 2,40 м) и Педро Пичардо (тройной прыжок, 17,95 м).
«Бриллиантовая лига». 1-й этап. Доха, Катар Мужчины
200 м  1. Ноа Лайлс (США) — 19,83 2. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) — 19,99 3. Рамиль Гулиев (Турция) — 20,11  400 м  1. Стивен Гардинер (Багамы) — 43,87 2. Абдаллелех Харун (Катар) — 44,50 3. Исаак Маквала (Ботсвана) — 44,92  800 м  1. Эммануэль Корир (Кения) — 1.45,21 2. Элайджа Манангои (Кения) — 1.45,60 3. Николас Кипкоеч (Кения) — 1.46,51 4. Адам Кщот (Польша) — 1.46,70  1500 м  1. Тареса Толоса (Эфиопия) — 3.35,07 2. Джордж Манангои (Кения) — 3.35,53 3. Юстус Киплагат (Кения) — 3.35,71  3000 м с/п  1. Чала Бейо (Эфиопия) — 8.13,71 2. Лоренс Кипсанг (Кения) — 8.15,07 3. Эммануэль Кипроно (Кения) — 8.16,24  400 м  1. Абдеррахман Самба (Катар) — 47,57 2. Бершоун Джексон (США) — 49,08 3. Кайрон Макмастер (Виргинские острова) — 49,46  Прыжки в высоту
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,40 2. Махд Газал (Сирия) — 2,33 3. Дональд Томас (Багамы) — 2,30  Тройной прыжок
1. Педро Пичардо (Куба) — 17,95 2. Кристиан Тэйлор (США) — 17,81 3. Алексис Копельо (Азербайджан) — 17,21  Копьё
1. Томас Ролер (Германия) — 91,78 2. Йоханнес Феттер (Германия) — 91,56 3. Андреас Хофманн (Германия) — 90,08
Чемпионат.com: последние новости
«СКА-Хабаровск» и «Краснодар» объявили стартовые составы Балаев: Раисов спит и видит, как забирает мой пояс Тихонов: закон о допинге, который приняла Госдума, — это не закон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может покинуть Россию31
Боец MMA получил жуткую травму во время боя4
В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью46
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой43
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
04:02
Медведева может покинуть Россию
Фигурное катание
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение