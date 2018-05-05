Президент «Атлетико» прокомментировал возможный уход Гризманна в «Барселону»

«У меня нет никаких сомнений, что Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон. Он игрок «Атлетико» и останется им», — приводит слова Сересо Cadena SER.

Он отметил, что слухи о переходе француза в «Барселону» являются ложными.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 19 голов и сделал восемь результативных передач в 30 матчах.

Ранее президент «Наполи» обвинил тренера Сарри в возможной потере чемпионского титула чемпионата Италии по футболу.