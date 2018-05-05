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Президент «Атлетико» прокомментировал возможный уход Гризманна в «Барселону»
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Президент «Атлетико» прокомментировал возможный уход Гризманна в «Барселону» 

RT на русском 45 минут назад
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего команды Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».
«У меня нет никаких сомнений, что Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон. Он игрок «Атлетико» и останется им», — приводит слова Сересо Cadena SER.
Он отметил, что слухи о переходе француза в «Барселону» являются ложными.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 19 голов и сделал восемь результативных передач в 30 матчах.
Ранее президент «Наполи» обвинил тренера Сарри в возможной потере чемпионского титула чемпионата Италии по футболу.
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