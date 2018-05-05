В Тросне установлен знак «Населённый пункт воинской доблести»

Торжественная церемония прошла в посёлке Тросна Орловской области накануне, 4 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Памятный знак был установлен на воинском мемориале на улице Московской. В торжествах приняли участие представители власти, депутаты облсовета и жители Троснянского района.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу.

Решение о присвоении почётного звания посёлку Тросна было принято в 2105 году. Также населенными пунктами воинской доблести стали села Кривцово Болховского района и Вяжи-Заверх Новосильского района, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

В пресс-службе отметили, что за бои на Соборовском поле самой высокой награды Родины — «Золотой Звезды» Героя Советского Союза — были удостоены более тридцати советских солдат. На территории Тросны в братской могиле захоронены более 1300 советских солдат и офицеров, погибших летом 1943 года на Соборовском поле. Среди них три Героя Советского Союза: Алексей Иванович Лебедев , Федор Григорьевич Резник, Иван Тимофеевич Пименов.