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Евгений Кузнецов и Илья Захаров выиграли серебро на этапе Мировой серии в Казани
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Евгений Кузнецов и Илья Захаров выиграли серебро на этапе Мировой серии в Казани 

Российский стадион 43 минуты назад
Фото: Российский стадион
Действующие чемпионы мира россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали серебряными призёрами в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на четвёртом этапе Мировой серии в Казани. Победу одержали китайцы Цао Юань / Си Сии.
В аналогичной дисциплине у женщин первенствовали китаянки Чан Яни / Ши Тинмао. Россиянки Надежда Бажина иКристина Ильиных стали пятыми.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвертый этап. Казань
Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины
1. Цао Юань / Си Сии (Китай) — 457,98.
2. Евгений Кузнецов / Илья Захаров (Россия) — 437,43.
3. Александр Горшковозов / Олег Колодий (Украина) — 419,82.
Женщины
1. Чан Яни / Ши Тинмао (Китай) — 316,20.
2. Дженнифер Абель / Мелиса Ситрини (Канада) — 301,11.
3. Грэйс Рид / Катерина Торранс (Великобритания) — 289,29…
5. Надежда Бажина / Кристина Ильиных (Россия) — 221,40.
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