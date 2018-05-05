Семеня и Перкович победили на «Бриллиантовой лиге» в Дохе

В Дохе (Катар) прошёл первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Чемпионат.com: последние новости

Баршим и Пичардо с лучшими результатами сезона победили в «Бриллиантовой лиге»

Криворучко: «СКА-Хабаровск» будет бороться за место в элите в следующем году

Балаев: Раисов спит и видит, как забирает мой пояс