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Семеня и Перкович победили на «Бриллиантовой лиге» в Дохе
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Семеня и Перкович победили на «Бриллиантовой лиге» в Дохе 

Чемпионат.com 21 минуту назад
В Дохе (Катар) прошёл первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
У женщин лучший результат сезона в метании диска показала хорватка Сандра Перкович (71,38 м). В беге на 1500 победила южноафриканская бегунья Кастер Семеня (3.59,92).
«Бриллиантовая лига». 1-й этап. Доха, Катар Женщины
100 м  1. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 10,85 2. Блессинг Окагбаре (Нигерия) — 10,90 3. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,93 4. Мюриэль Ауре (Кот-д’Ивуар) — 10,96… 6. Дафне Схиппер (Голландия) — 11,03  1500 м  1. Кастер Семеня (ЮАР) — 3.59,92 2. Нелли Джепкосгеи (Кения) — 4.00,99 3. Хабитам Алему (Эфиопия) — 4.01,41  3000 м  1. Каролин Кипкируи (Кения) — 8.29,05 2. Агнес Тироп (Кения) — 8.29,09 3. Хивин Киенг (Кения) — 8.30,51  100 м с/б  1. Кендра Харрисон (США) — 12,53 2. Брианна Макнил (США) — 12,58 3. Шерика Нелвис (США) — 12,75  1. Сандра Перкович (Хорватия) — 71,38 2. Яйме Перес (Куба) — 66,82 3. Дения Кабальеро (Куба) — 63,80
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