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Джек Батленд: «Абсурдные трансферы привели к вылету „Стоук Сити“
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Джек Батленд: «Абсурдные трансферы привели к вылету „Стоук Сити“ 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Стоук Сити» Джек Батленд поделился своим мнением о причинах вылета команды из премьер-лиги. «Гончары» досрочно покинул элитный дивизион после поражения от «Кристал Пэлас» (1:2).
— Честно говоря, нужно рассмотреть трансферную политику в целом. Некоторые из новичков вообще не играют по дисциплинарным или игровым причинам, — цитирует Батленда ВВС. — Нужно изучить, какие решения были приняты и кто их принимал. Баду Ндиайе и Мориц Бауэр — это были хорошие трансферы. Но остальные не внесли никакого вклада в игру команды. Слишком много приобретений в последнее время оказались бесполезными, это недопустимо. Это был фарс.
"Стоук Сити" выступал в премьер-лиге с сезона-2008/09.
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