Бранислав Иванович: В нынешнем состоянии Дзюба вряд ли будет лишним на ЧМ-2018

«У сборной России есть хорошие специалисты, которые следят за каждым футболистом в отдельности. Но да, я считаю, что у Артема есть все необходимые качества для игры в сборной, однако он должен демонстрировать их как во время тренировок, так и в официальных матчах. В нынешнем состоянии он вряд ли будет лишним. К тому же у вас серьезные проблемы в передней линии из-за травмы Александра Кокорина . Тем не менее не стоит паниковать: у сборной России есть другие футболисты, знающий и думающий тренер, вы играете при своих болельщиках — все сложится, несмотря на трудности», — приводит слова Ивановича RT на русском

В текущем сезоне на счету Дзюбы в составе «Арсенала» восемь матчей, в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.