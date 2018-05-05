Ещё
Бранислав Иванович: В нынешнем состоянии Дзюба вряд ли будет лишним на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бранислав Иванович: В нынешнем состоянии Дзюба вряд ли будет лишним на ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
«У сборной России есть хорошие специалисты, которые следят за каждым футболистом в отдельности. Но да, я считаю, что у Артема есть все необходимые качества для игры в сборной, однако он должен демонстрировать их как во время тренировок, так и в официальных матчах. В нынешнем состоянии он вряд ли будет лишним. К тому же у вас серьезные проблемы в передней линии из-за травмы Александра Кокорина. Тем не менее не стоит паниковать: у сборной России есть другие футболисты, знающий и думающий тренер, вы играете при своих болельщиках — все сложится, несмотря на трудности», — приводит слова Ивановича RT на русском.
В текущем сезоне на счету Дзюбы в составе «Арсенала» восемь матчей, в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Советский спорт: последние новости
"Тосно" - "Динамо". Боярский пришел на матч с шарфом хозяев "Уфа" выйдет на матч с "Рубином" в футболках с эмблемой туристского бренда Башкирии Эмилиано Ригони: Манчини критикует меня за отсутствие голов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство107
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания17
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов6
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Тарасова прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение