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Виктор Гончаренко: Хвалебных слов в адрес Мусы не будет
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Виктор Гончаренко: Хвалебных слов в адрес Мусы не будет 

Советский спорт 29 минут назад
В матче против «Краснодара» нигерийский форвард забил два гола, которые принесли победу ЦСКА (2:1).
«Хвалебных слов в адрес Мусы не будет. На мой взгляд, пока ещё он не до конца использует свои сильные качества. Вовсе не пытаюсь таким образом ещё раз на него надавить, он и сам прекрасно знает, что способен играть лучше. Муса, безусловно, прибавил, но у него есть резерв для того, чтобы добиться большего прогресса. Учитывая, что у нас небольшая обойма, моя главная задача как тренера — вытащить из футболистов всё, что они способны сделать для команды.
У нашей команды железный характер. Она ненавидит проигрывать, и с этим чувством выходит на футбольное поле. Приведу такой пример. В конце игры с «Краснодаром» Марио Фернандес выглядел очень уставшим, его взгляд говорил обо всём без лишних слов. Я сказал ему: «Марио, три замены уже сделаны. Видишь, Витиньо бегает с перевязанной головой?». Футболист ничего не сказал и продолжил игру. Это и есть характер, который помогает ПФК ЦСКА вытаскивать сложнейшие матчи», — приводит слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
После перехода из «Лестера» Муса забил три гола в восьми матчах. 6 мая ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках 29-го тура РФПЛ.
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