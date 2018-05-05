«Амкар» одержал победу над «Уралом»

В очередном матче 29-го тура молодёжного первенства России «Урал» у себя дома играл против «Амкара».

Победу в этой встрече отпраздновала пермская команда со счетом 1:0.

Протокол игры

Урал (мол.)

Амкар (мол.)

62' (0:1)

Запасные: Фахрутдинов Алексей • Татаринов Евгений • Кобзев Павел • Белоус Никита

05 мая.