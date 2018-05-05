«Амкар» одержал победу над «Уралом» 

В очередном матче 29-го тура молодёжного первенства России «Урал» у себя дома играл против «Амкара».
Победу в этой встрече отпраздновала пермская команда со счетом 1:0.
Протокол игры
Урал (мол.)
Амкар (мол.)
62' (0:1)
Мамин Алексей • Бавин Юрий 43' • Глушков Никита • Маковский Дмитрий • Галимов Александр • Кириллов Павел • Некрасов Илья • Тушков Андрей • Бевеев Мингиян • Полетаев Владислав • Шептий Андрей
Запасные: Фахрутдинов Алексей • Татаринов Евгений • Кобзев Павел • Белоус Никита
Красильников Анатолий • Останин Степан • Бурков Глеб • Федорочев Денис • Седов Максим • Смецкой Николай • Фаррахов Тимур • Филиппов Артём • Жуковский Максим • Седов Егор • Чухланцев Вадим
Запасные: Мосунов Александр • Аушев Хаваж
05 мая.