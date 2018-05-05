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Молодёжка «Амкара» минимально победила в Екатеринбурге
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Молодёжка «Амкара» минимально победила в Екатеринбурге 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный аутсайдер Молодёжного первенства, «Урал», в матче 29-го тура принимал «Амкар». Пермяки набрали три очка (1:0) благодаря голу на 62-й минуте. Этот успех позволил им набрать 33 очка и подняться на 12-е место.
Протокол игры
Урал (мол.)
Амкар (мол.)
62' (0:1)
Мамин Алексей • Бавин Юрий 43' • Глушков Никита • Маковский Дмитрий • Галимов АлександрКириллов Павел • Некрасов Илья • Тушков Андрей • Бевеев Мингиян • Полетаев Владислав • Шептий Андрей
Запасные: Фахрутдинов Алексей • Татаринов Евгений • Кобзев Павел • Белоус Никита
Красильников Анатолий • Останин Степан • Бурков Глеб • Федорочев Денис • Седов МаксимСмецкой Николай • Фаррахов Тимур • Филиппов Артём • Жуковский Максим • Седов ЕгорЧухланцев Вадим
Запасные: Мосунов АлександрАушев Хаваж
05 мая.
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