Молодёжка «Амкара» минимально победила в Екатеринбурге

Главный аутсайдер Молодёжного первенства, «Урал», в матче 29-го тура принимал «Амкар». Пермяки набрали три очка (1:0) благодаря голу на 62-й минуте. Этот успех позволил им набрать 33 очка и подняться на 12-е место.

Протокол игры

Урал (мол.)

Амкар (мол.)

62' (0:1)

Запасные: Фахрутдинов Алексей • Татаринов Евгений • Кобзев Павел • Белоус Никита

05 мая.