Молодёжка «Амкара» минимально победила в Екатеринбурге 

Главный аутсайдер Молодёжного первенства, «Урал», в матче 29-го тура принимал «Амкар». Пермяки набрали три очка (1:0) благодаря голу на 62-й минуте. Этот успех позволил им набрать 33 очка и подняться на 12-е место.
Протокол игры
Урал (мол.)
Амкар (мол.)
62' (0:1)
Мамин Алексей • Бавин Юрий 43' • Глушков Никита • Маковский Дмитрий • Галимов Александр • Кириллов Павел • Некрасов Илья • Тушков Андрей • Бевеев Мингиян • Полетаев Владислав • Шептий Андрей
Запасные: Фахрутдинов Алексей • Татаринов Евгений • Кобзев Павел • Белоус Никита
Красильников Анатолий • Останин Степан • Бурков Глеб • Федорочев Денис • Седов Максим • Смецкой Николай • Фаррахов Тимур • Филиппов Артём • Жуковский Максим • Седов Егор • Чухланцев Вадим
Запасные: Мосунов Александр • Аушев Хаваж
05 мая.