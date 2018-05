Хилария Болдуин продолжает заниматься йогой на последних месяцах беременности (видео)

Ничто не может удержать Хиларию Болдуин от ночных занятий йогой. На протяжении всего срока беременности она старается поддерживать спортивную форму: занимается йогой и придерживается режима правильного питания. Теперь она поделилась видео своих ежедневных занятий йогой, которые рекомендует делать всем беременным девушкам.

На видео она сначала медитирует на корточках, а затем садится в позу бабочки и разминает шею. В кадре она не скрывает свой большой живот и позирует в коротком топе и шортах.

«Моя ночная рутина, попробуй ее вместе со мной», — написала Хилария.

My nightly yoga routine…try it with me?. #WeGotThis2018