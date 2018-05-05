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Хилария Болдуин продолжает заниматься йогой на последних месяцах беременности (видео)
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Хилария Болдуин продолжает заниматься йогой на последних месяцах беременности (видео) 

Журнал ОК! 59 минут назад
Ничто не может удержать Хиларию Болдуин от ночных занятий йогой. На протяжении всего срока беременности она старается поддерживать спортивную форму: занимается йогой и придерживается режима правильного питания. Теперь она поделилась видео своих ежедневных занятий йогой, которые рекомендует делать всем беременным девушкам.
На видео она сначала медитирует на корточках, а затем садится в позу бабочки и разминает шею. В кадре она не скрывает свой большой живот и позирует в коротком топе и шортах.
«Моя ночная рутина, попробуй ее вместе со мной», — написала Хилария.
My nightly yoga routine…try it with me?. #WeGotThis2018
A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) on  May 4, 2018 at 1:04pm PDT  Жена Алека Болдуина часто делится записями своих упражнений в Инстаграме, привлекая к этому своих детей. Напомним, что Алек и Хилария поженились 30 июня 2012 года. Супруги воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен Габриэлу, 2-летнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза. Кроме того, у Болдуина есть 22-летняя дочь Айрленд, появившаяся на свет в браке с Ким Бейсингер.
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