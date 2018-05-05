Хилария Болдуин продолжает заниматься йогой на последних месяцах беременности (видео) 

Ничто не может удержать Хиларию Болдуин от ночных занятий йогой. На протяжении всего срока беременности она старается поддерживать спортивную форму: занимается йогой и придерживается режима правильного питания. Теперь она поделилась видео своих ежедневных занятий йогой, которые рекомендует делать всем беременным девушкам.
На видео она сначала медитирует на корточках, а затем садится в позу бабочки и разминает шею. В кадре она не скрывает свой большой живот и позирует в коротком топе и шортах.
«Моя ночная рутина, попробуй ее вместе со мной», — написала Хилария.
My nightly yoga routine…try it with me?. #WeGotThis2018
A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) on May 4, 2018 at 1:04pm PDT Жена Алека Болдуина часто делится записями своих упражнений в Инстаграме, привлекая к этому своих детей. Напомним, что Алек и Хилария поженились 30 июня 2012 года. Супруги воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен Габриэлу, 2-летнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза. Кроме того, у Болдуина есть 22-летняя дочь Айрленд, появившаяся на свет в браке с Ким Бейсингер.