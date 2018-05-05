Николай Пронин: «Арарат» — адский инкубатор в Первой лиге

Московское «Торпедо» сыграло вничью со столичным «Араратом» (1:1), что позволило последним досрочно выйти в ФНЛ.

Впрочем, с таким бюджетом и тем очковым заделом, который «Арарат» обеспечил уже к Новому году (оговариваюсь об этом специально для тех, кто скажет, что второй круг команда играет, как бы помягче сказать, «подешевле» и «неровнее»), этим государством сможет руководить и иная кухарка. Задача набрать еще десяток очков за десяток матчей, как мне кажется, была под силу не только 32-летнему молодому специалисту Максиму Букаткину — кажется, шестому по счету главному тренеру команды за минувший сезон (что показательно).

К Букаткину на самом деле претензии-то излишни: человек, думаю, со временем сможет вырасти в хорошего тренера крепкой команды уровня Премьер-лиги. А вот его подопечные — провокативные до омерзения, симулирующие, орущие — это какой-то адский инкубатор. Не подумайте, что я нацист, но в первом круге мне казалось, дело в тогдашнем главном тренере Александре Григоряне , любителе потрепаться налево-направо обсценными словечками, помахать кому ни попадя средними пальцами и погрозить связями с ФСБ (никак, тесно знаком с «майором» Алисой Аршавиной ). Оказывается, нет — они действительно сами по себе так играют.

Если бы новый спонсор «Торпедо», букмекерская компания BingoBoom, принимала ставки на то, что какой-то из подопечных Букаткина снова заистерит и психанет — я непременно бы на это поставил. Ах, да, букмекеры же не дураки, в убыток себе работать не будут, на 100%-е события ставки не принимают!

Кстати, покинув «Арарат» (то ли сбежав, то ли «уйдя по обоюдному согласию» — но вы знаете, что традиционно может скрываться за этой формулировкой!), Григорян не погнушался забрести даже в стан злейшего врага одной из своих бывших команд. За что в него давеча кинули петуха (о, как показательно! Да и чуете уровень отношения к нему?!), а клуб вскоре с ним расстался.

Словом, в такой команде — что в ФНЛ (куда, кстати, непонятно, попадет ли «Арарат»: нужны ведь финансовые гарантии, инфраструктура, профессионализм; а у них корпоративный сайт — это страница «ВКонтакте!»), что в ПФЛ, что вообще где-либо — просто не видно смысла. И человек 15 болельщиков «Арарата», пришедших на чемпионскую (!) игру, которых с трудом получилось насчитать на отгороженном для них «обезьяннике» — это еще один пунктик. О, где те сотни, тысячи «преданных» «фанатов», которые были на матче первого круга с «Торпедо»? Или на них тоже внезапно кончились деньги, как и на Романа Павлюченко

Большие шкафы, как правило, очень громко падают; раздутые команды-одногодки быстро и плохо кончают, да еще обычно с громкими скандалами и судами. Надо оно кому-то (ну, кроме тех, кто реально на этом что-то урвет)?