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Четверо из пяти российских борцов-вольников вышли в полуфинал чемпионата Европы в Каспийске
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Четверо из пяти российских борцов-вольников вышли в полуфинал чемпионата Европы в Каспийске 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Победы в своих четвертьфинальных схватках одержали Абдулрашид Садулаев (до 92 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Мурадин Кушхов (до 125 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг).
Хетик Цаболов (до 74 кг) в четвертьфинале на туше уступил Франку Чамизо из Италии.
Четвертьфиналы
61 кг. Гаджимурад Рашидов (Россия) — Ньюргун Скрябин (Белоруссия) — 10:1  74 кг. Хетик Цаболов (Россия) — Франк Чамизо (Италия). Победу на туше одержал Франк Чамизо (Италия)
86 кг. Артур Найфонов (Россия) — Шамиль Кудиямагомедов (Италия) — 6:6. Артур Найфонов (Россия) одержал победу.
92 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) — Кирилл Мешков (Украина) — 11:0  125 кг. Мурадин Кушхов (Россия) — Данило Картавый (Украина) — 5:3  Полуфиналы
61 кг. Гаджимурад Рашидов (Россия) — Реджеп Топал (Турция)
86 кг. Артур Найфонов (Россия) — Фатих Эрдин (Турция)
92 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) — Иракли Мцитури (Грузия)
125 кг. Мурадин Кушхов (Россия) — Таха Акгуль (Турция)
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