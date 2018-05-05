Четверо из пяти российских борцов-вольников вышли в полуфинал чемпионата Европы в Каспийске

Российский стадион: последние новости

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Сегодня в мадриде станет известен первый финалист Лиги чемпионов по футболу