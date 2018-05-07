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Чалов: мечтал оформить хет-трик за основной состав ЦСКА
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Чалов: мечтал оформить хет-трик за основной состав ЦСКА 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от матча 29-го тура чемпионата России, в котором армейцы разгромили тульский «Арсенал» со счетом 6:0. По словам форварда, причиной удачного результата стала подготовка к сопернику, передает "Советский спорт".
"У нас была задача забить быстрый гол, мы с этим справились. «Арсенал» раскрылся, и мы смогли забить ещё пять раз. Можно сказать, что команду прорвало на голы. Готовились к матчу, полностью разобрали соперника, и это дало результат", — цитирует Чалова пресс-служба красно-синих.
20-летний нападающий уже в первом тайме оформил хет-трик в ворота «Арсенала».
"Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась. Очень рад этому событию. Наверное, третий гол был самым запоминающимся", — сказал Чалов.
ЦСКА обыграл «Арсенал» со счетом 6:0. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее главный тренер туляков Миодраг Божович назвал поражение от ЦСКА позорным.
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