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В районе Гусева поисковый отряд «Совесть» нашёл две медали красноармейцев
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В районе Гусева поисковый отряд «Совесть» нашёл две медали красноармейцев 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские полицейские вручали награды времён Великой Отечественной Войны. Во время раскопок в районе Гусева поисковый отряд «Совесть» нашёл две медали за отвагу и медаль за боевые заслуги. Одна из них, как установили сотрудники МВД, принадлежала красноармейцу Василию Волошину. Сегодня награда вернулась в семью героя: за ней приехал внук красноармейца. Две другие медали отправятся в Саранск и Республику Беларусь, там проживают родственники награжденных ветеранов.
Игорь Илларионов, начальник УМВД России по Калининградской области:
— Нам удалось разыскать на территории Ярославской области внука Василия Волошина который принимает сегодня участие в нашем торжественном мероприятии.
Александр Вошлов, внук красноармейца, житель Ярославской области:
— Очень приятно, что помнят, что ребята ищут это всё. Останется в семье, потом передам сыну, сын я надеюсь, своим передаст детям. Очень рад и очень тронут.
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