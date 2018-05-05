В районе Гусева поисковый отряд «Совесть» нашёл две медали красноармейцев

Калининградские полицейские вручали награды времён Великой Отечественной Войны. Во время раскопок в районе Гусева поисковый отряд «Совесть» нашёл две медали за отвагу и медаль за боевые заслуги. Одна из них, как установили сотрудники МВД , принадлежала красноармейцу Василию Волошину. Сегодня награда вернулась в семью героя: за ней приехал внук красноармейца. Две другие медали отправятся в Саранск и Республику Беларусь, там проживают родственники награжденных ветеранов.

Игорь Илларионов , начальник УМВД России по Калининградской области:

— Нам удалось разыскать на территории Ярославской области внука Василия Волошина который принимает сегодня участие в нашем торжественном мероприятии.

Александр Вошлов, внук красноармейца, житель Ярославской области:

— Очень приятно, что помнят, что ребята ищут это всё. Останется в семье, потом передам сыну, сын я надеюсь, своим передаст детям. Очень рад и очень тронут.