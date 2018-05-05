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В Молдавии перезахоронили павших во время ВОВ советских солдат
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В Молдавии перезахоронили павших во время ВОВ советских солдат 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Молдавии состоялась торжественная церемония перезахоронения останков воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие молдавский президент Игорь Додон и посол РФ Фарит Мухаметшин.
"Сегодня вместе с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным, с ветеранами и участниками поисковых отрядов возложили цветы на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» и приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение Молдовы во время Великой Отечественной войны", — написал Додон на странице в Facebook.
Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» расположенный в 50 километрах от Кишинева, был открыт 22 августа 2004 года в преддверии 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. У села Шерпены в августе 1944 года проходили основные бои Ясско-Кишиневской операции.
Додон отметил, что молдавский народ помнит, кто освободил территорию страны от фашизма. «Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни освободил нашу землю. Смелость и отвага героев, павших за освобождение от фашистской оккупации, не должны предаваться забвению, это наша национальная гордость», — подчеркнул президент Молдавии.
Додон также пригласил всех граждан республики принять участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Великой Победы.
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