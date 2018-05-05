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«Эйбар» разгромил «Жирону» в гостевом матче Примеры
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«Эйбар» разгромил «Жирону» в гостевом матче Примеры 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала на своём поле «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе «Эйбара» дублем отметился испанский нападающий Энрике Гарсия, забивший на 9-й и 38-й минутах матча. Преимущество гостей на 80-й минуте закрепил полузащитник Хорхе Хордан, а итоговый счёт установил японский хавбек Такаси Инуи. Хозяева ответили одним голом, автором которого стал защитник Франсиско Адай.
«Жирона» (48 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (47) — на десятой строчке.
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