В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команда Хосепа Гвардиолы пытается побить некоторые рекорды.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Отаменди Николас • Стоунс Джон • Делф Фабиан • Де Брёйне Кевин • Фернандиньо Фернандо • Сильва Давид • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль • Сане Лерой
Запасные: Туре Яя • Гюндоган Илкай • Браво Клаудио • Менди Бенжамен • Лапорт Эмерик • Силва Бернарду • Фоден Фил
Лоссль Йонас • Смит Том I • Йоргенсен Матиас • Шиндлер Кристофер • Конголо Теренс • Лёв Крис • Хадергьонай Флорент • Хогг Джонатан • Муй Аарон • Притчард Алекс • Мунье Стив
Запасные: Ван ла Парра Райив • Мэлоун Скотт • Депуатр Лоран • Коулман Джоэл • Биллинг Филип • Горенц-Станкович Йон • Куанер Колин
06 мая. Стадион «Этихад Стэдиум» (Манчестер).
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