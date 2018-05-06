«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команда Хосепа Гвардиолы пытается побить некоторые рекорды.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Манчестер Сити

Хаддерсфилд Таун

Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Отаменди Николас • Стоунс Джон • Делф Фабиан • Де Брёйне Кевин • Фернандиньо Фернандо • Сильва Давид • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль • Сане Лерой

06 мая. Стадион «Этихад Стэдиум» (Манчестер).

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