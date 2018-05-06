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«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команда Хосепа Гвардиолы пытается побить некоторые рекорды.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Отаменди Николас • Стоунс Джон • Делф Фабиан • Де Брёйне Кевин • Фернандиньо Фернандо • Сильва Давид • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль • Сане Лерой
Запасные: Туре Яя • Гюндоган Илкай • Браво Клаудио • Менди Бенжамен • Лапорт Эмерик • Силва Бернарду • Фоден Фил
Лоссль ЙонасСмит Том I • Йоргенсен Матиас • Шиндлер КристоферКонголо Теренс • Лёв Крис • Хадергьонай Флорент • Хогг Джонатан • Муй Аарон • Притчард АлексМунье Стив
Запасные: Ван ла Парра Райив • Мэлоун СкоттДепуатр Лоран • Коулман Джоэл • Биллинг Филип • Горенц-Станкович ЙонКуанер Колин
06 мая. Стадион «Этихад Стэдиум» (Манчестер).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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