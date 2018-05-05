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Бувайсар Сайтиев: Политическая и социальная значимость ЧЕ в Дагестане огромна
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Бувайсар Сайтиев: Политическая и социальная значимость ЧЕ в Дагестане огромна 

Советский спорт 26 минут назад
С 30 апреля по 6 мая в Каспийске впервые в истории проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе, участие в котором принимает 35 стран.
«Чемпионат Европы проходит очень вовремя. Помимо того, что все очень четко организовано для участников и гостей, мне очень нравится культурная составляющая, передающая наши традиции — в танце, в костюмах, начиная с первых минут пребывания гостей на дагестанской земле. Помимо того, что в мире создается образ России как врага, создается еще и образ опасного Кавказа. А приехав сюда, люди видят радушие и гостеприимство наших людей. И это очень важно, это гораздо выше спортивной составляющей. Политическая и социальная значимость этого события огромна.
Мне хочется от души поблагодарить всех, как благодарят и многие впервые приехавшие в Дагестан, за такую хорошую организацию мероприятия. Наш чемпионат Европы должен дать новый толчок развитию борьбы во всем мире. И сама борьба обогатится нашими традициями, нашим духом, который присутствует в зале. Это большой плюс для самого вида спорта и, естественно, огромный праздник для наших зрителей», — цитирует Сайтиева «Р-Спорт».
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