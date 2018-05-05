Бувайсар Сайтиев: Политическая и социальная значимость ЧЕ в Дагестане огромна

С 30 апреля по 6 мая в Каспийске впервые в истории проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе, участие в котором принимает 35 стран.

«Чемпионат Европы проходит очень вовремя. Помимо того, что все очень четко организовано для участников и гостей, мне очень нравится культурная составляющая, передающая наши традиции — в танце, в костюмах, начиная с первых минут пребывания гостей на дагестанской земле. Помимо того, что в мире создается образ России как врага, создается еще и образ опасного Кавказа. А приехав сюда, люди видят радушие и гостеприимство наших людей. И это очень важно, это гораздо выше спортивной составляющей. Политическая и социальная значимость этого события огромна.