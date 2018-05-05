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В Калининграде состоялся пейнтбольный турнир памяти Героя России Алексея Бровковича
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В Калининграде состоялся пейнтбольный турнир памяти Героя России Алексея Бровковича 

Вести Калининград 28 минут назад
Фото: Вести Калининград
В соревновании на базе 43-й школы приняли участие полтора десятка команд из старшеклассников всего региона.
В пятнадцатый раз подряд пейнтбольное первенство области организаторы посвятили памяти Героя России Алексея Бровковича. Во время первой чеченской войны молодой лейтенант ценой собственной жизни сдержал натиск превосходящих сил противника. По мнению военных, подобные состязания развивают лучшие качества в будущих защитниках Родины.
Александр Царенко, организатор турнира по пейнтболу паямяти Алексея Бровковича:
— Это как раз морально-психологическое. И тоже, как говорится, работает голова. Как себя повести, куда перебежать, где спрятаться, как вести огонь.
О храбрости и военной закалке не понаслышке знает и Никита Ткаченко воспитанник кадетского корпуса имени Александра Невского. Учебное и свободное время молодой человек проводит в упорных тренировках: свою жизнь десятиклассник намерен связать со службой в Вооруженных силах.
Никита Ткаченко, ученик кадетского класса школы №24 Калининграда:
— Для меня это значительный опыт, очень интересно. Может, даже в будущем поможет. У меня особо военных в семье не было, и я подумал, что для меня это очень элитная работа. То есть, служить Родине, России. Очень достойно.
По итогам очередного чемпионата высшую ступень пьедестала заняла сборная Зеленоградского района, медали за второе и третье место получили стрелки из калининградских школ. Уже сейчас организаторы турнира заняты подготовкой к первенству следующего года: на него собираются пригласить двадцать команд.
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