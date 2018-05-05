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«Кёльн» — «Бавария» — 1:3 (закончен)
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«Кёльн» — «Бавария» — 1:3 (закончен) 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бавария» гостила у «Кёльна» в поединке 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Кёльн
Бавария
(1:0) Зюле Никлас 30'
59' Родригес Хамес (1:1)
61' Левандовски Роберт (1:2)
78' Толиссо Корентин (1:3)
Хорн Тимо • Риссе Марсель • Маро Доминик • Хайнц Доминик • Хорн Яннес • Хёгер МаркоКозьелло ВенсанХектор ЙонасКлеменс Кристиан 82' (Йойич Милош (82') • Цоллер Симон 21' 71' (Кордоба Джон (71') • Теродде Симон 79' (Писарро Клаудио (79')
Запасные: Кесслер Томас • Юя Осако • Соренсен ФредерикЭзкан Салих
Ульрайх СвенКиммих Джошуа • Зюле Никлас • Хуммельс Матс • Рафинья Марсио • Мартинес Хави • Руди Себастьян • Родригес Хамес • Мюллер Томас 74' (Толиссо Корентин (74') • Эвина Франк 46' (Тьяго Алькантара (46') • Левандовски Роберт 77' (Вагнер Сандро (77')
Запасные: Штарке Том • Дорш Никлас • Гётце Феликс • Май Ларс-Лукас
05 мая. Стадион «Рейн Энерги» (Кёльн).
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