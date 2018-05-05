Вогер: у россиян знаю Павла Дацюка, с удовольствием смотрел на него в НХЛ

Форвард сборной Австрии Даниэль Вогер прокомментировал поражение от Швейцарии (2:3 ОТ) на ЧМ-2018.

«Мы расстроены тем, что уступили швейцарцам. Но с другой стороны, хорошо, что заработали одно очко, которое наверняка поможет нам по итогам группового этапа. Австрия постарается пошуметь на этом чемпионате мира, мы хотим преподнести сюрприз и доказать, что не являемся аутсайдерами. Не надо списывать нас со счетов.