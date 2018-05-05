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Вогер: у россиян знаю Павла Дацюка, с удовольствием смотрел на него в НХЛ
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Вогер: у россиян знаю Павла Дацюка, с удовольствием смотрел на него в НХЛ 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард сборной Австрии Даниэль Вогер прокомментировал поражение от Швейцарии (2:3 ОТ) на ЧМ-2018.
«Мы расстроены тем, что уступили швейцарцам. Но с другой стороны, хорошо, что заработали одно очко, которое наверняка поможет нам по итогам группового этапа. Австрия постарается пошуметь на этом чемпионате мира, мы хотим преподнести сюрприз и доказать, что не являемся аутсайдерами. Не надо списывать нас со счетов.
В следующий раз нам играть с Россией. Я прекрасно знаю, что это чемпион недавней Олимпиады, команда с именем, одна из сильнейших в мире. Конечно, мастерства у соперника больше, мы будем брать своё характером, попробуем показать свои сильные стороны. У россиян знаю Павла Бучневича и, конечно, Павла Дацюка. Я с огромным удовольствием наблюдал за ним, когда Дацюк играл в НХЛ. Это звезда мировой величины, от него будет исходить много опасности нашим воротам», — сказал Вогер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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